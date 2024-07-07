مواعيد حفلات الراب والأندرجراوند بمهرجان العلمين.. ويجز في الختام

حرص مهرجان العلمين في نسخته الثانية أنَّ يشهد تنوعًا في اختيار الفنانين المقرر إقامة حفلات غنائية مميزة لهم، في فترة انطلاقه من يوم 11 يوليو الجاري حتى يوم 31 أغسطس المقبل.

وفيما يلي تفاصيل حفلات موسيقى الراب والأندرجراوند في مهرجان العلمين بنسختة الثانية:

حفلات الأندرجراوند

- حفل فرقة مسار إجبارى في الأسبوع السادس من المهرجان يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس .

- حفل فرقة كايروكي في الأسبوع السابع من المهرجان يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس.

حفلات الراب

- حفل ويجز في الأسبوع الثامن والأخير من المهرجان، إذ يختتم حفلات المهرجان بحفل غنائي يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.

يُذكر أنَّ مهرجان العلمين سيشهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية من بينها حفلات لكبار النجوم منهم عمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر وعمر خيرت وغيرهم.