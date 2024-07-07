السعودية تحتل المركز الأول عربيا في إرسال السياح إلى مصر خلال 2024

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة السياحية، إن السعودية احتلت المركز الأول عربيا في إرسال السياح إلى مصر منذ بداية عام 2024، مشيرا إلى أن غالبية السياح السعوديين الذين قدموا إلى مصر أقاموا بالقاهرة.

القاهرة أكبر المدن استقبالا للسياح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القاهرة الكبرى من أكثر المدن المصرية التي أقام بها السياح العرب خلال 2024، تلاها شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن الساحل الشمالي والعلمين باتت أقوى منافس للعاصمة المصرية في جذب السياح العرب خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن غالبية نزلاء فنادق العلمين خلال الموسم السياحي الصيفي قادمين من الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها.

حجوزات المطاعم السياحية

وأشار إلى أن حجوزات المطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى بداية من النصف الثاني من شهر يوليو الجاري ستصل إلى ما يقرب من 100%، مرجعا ذلك إلى التدفقات السياحية القادمة لمصر من الدول العربية خلال ذات الفترة، والتي تستمر حتى بدء الموسم الدراسي بتلك الدول بالنصف الثاني من شهر سبتمبر 2024.