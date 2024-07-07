معلومات عن نادين الراسي بعد إنقاذها طفل من التعنيف الأسري.. «اتحرمت من ولادها»

تتصدر الفنانة اللبنانية نادين الراسي عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، لما قامت به مؤخرًا بعدما توجهت إلى منزل جيرانها وحاولت إنقاذ طفل صغير من التعنيف الأسري، موثقة الواقعة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة «إنستجرام».

تفاصيل فيديو نادين الراسي

وخلال الفيديو الذي نشرته الفنانة نادين الراسي ظهرت وهي تنتقد الأم التي تعنف صغيرها، وصرخت في وجهها قائلة لها: «أنت شو عم تعملي، عم تخنقيه، ليه عم تضربي ابنك؟ أنا محرومة من أولادي عم تفهمي شو يعني أولاد، ممنوع وحرام، لا يحقّ لكِ ضربه».

كما كشفت نادين الراسي خلال مقطع الفيديو: «هذا الطفل تعنف بظلم وسمعت ولد يتعرض للتعنيف وعايش هيك تحت الضرب».

من هي نادين الراسي؟

ومع تصدرها المشهد بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، اهتم الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتعرف على نادين الراسي ومن تكون، وهو ما نستعرضه خلال التقرير الآتي:

- هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.

- جاءت بداياتها بالعمل في مجال الأزياء.

- دخلت الفن عن طريق الصدفة بعدما حصلت على دور بمسلسل «الباشوات»، ومن ثم توالت أعمالها الفنية بين السينما والتلفزيون.

- من أشهر أعمالها «الإخوة»، «أميليا».

- حُرمت نادين الراسي من أبناءها منذ العام 2016 حتى اليوم، وذلك بسبب نشوب خلافات بينها وبين طليقها الذي تمكن من حضانتهما وحرمانها منهم، وهو ما كشفت عنه مسبقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.