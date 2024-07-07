«الداخلية»: القبض على 4 عصابات لسرقة المواد البترولية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام 4 تشكيلات عصابية بالاستيلاء على المواد البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

- ضبط (3) تشكيلات عصابية مكونة من (7 أشخاص بينهم 3 ملاك محطات وقود – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزتهم (5,500 طن سولار - 500 لتر بنزين بدون أوراق أو فواتير) محملين على 2 سيارة نقل ومركبة تروسيكل.

- ضبط تشكيل عصابي مكون من (شخصين) بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما (1,980طن سولار بدون أوراق أو فواتير) محملين على مركبة تروسيكل.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.