قوافل الأحوال المدنية تستخرج 8142 بطاقة رقم قومي و24731 مصدرا مميكنا

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، في نطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - مطروح - المنوفية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية»، وأسفرت القوافل عن استخراج 8142 بطاقة رقم قومي، و24731 مصدرا مميكنا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 2024/7/6.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم الاستجابة لمختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1073 بطاقة رقم قومي و176 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات لـ26 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ120 مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 276 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.