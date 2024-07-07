عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «سيناء.. بوابة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مر الزمن».

وجاء في التقرير: «هي أغلى بقاع الأرض المصرية، تبدو بكتلتها المكتنزة كثقل معلق أو كسلة مدلاة على كتف مصر الشرقي، ولا نجد أبلغ من هذا الوصف للمفكر الدكتور جمال حمدان تعبيرًا عن تمثله سيناء في الاستراتيجية العسكرية»

وأضاف التقرير: «هي بوابة مصر الشرقية، ودرعها الواقي على مر الزمن، كانت ولم تزل مطمع الغزاة والطامعين، وظلت على مدى السنيين مقبرة لهم، وعبر فترات التاريخ تنوعت التهديدات والتحديات على أرض سيناء، فسالت على رمالها دماء الشهداء لتجسد ملاحم الفداء في معارك البقاء، وظل الدفاع عن سيناء حكمة متوارثة على مدى الأجيال».

وتابع: «هكذا تجلت تضحيات الرجال، حين أمكنهم عبور المحال في حرب أكتوبر، وتوالت من بعدهم ملاحم أبنائهم وأحفادهم إبان سنوات الحرب على الإرهاب، وفى موقع القلب منها، ملحمة كمين البرث».

وأكمل: «تلك المعركة الخالدة التي جرت وقائعها يوم السابع من يوليو عام 2017، وما كان لشعب مصر أن ينسى رموز تلك الملحمة الخالدة بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورجاله الأبطال، من الكتيبة 103 صاعقة، أولئك من أسقطوا آخر أوهام تنظيم داعش الإرهابي إبان سعيه لتحقيق مكسب دعائي بالبقاء جنوب مدينة رفح المصرية».