«الجيل»: مصر تؤكد دورها القومي باستضافة مؤتمر القوى السياسية السودانية

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، باستضافة القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية الذي عقد أمس السبت، مؤكدا أن هذه الاستضافة تأتي تأكيدًا لدور مصر العربي القومي وسعيها الدائم لإيجاد حلول للصراعات والنزاعات الناشئة في محيطها العربي، خاصة في عمقها الجنوبي الذي يمثل قضية أمن قومي لمصر.

إنهاء الصراع في السودان

وأكد «الشهابي»، أن هدف مصر من هذا المؤتمر هو تحقيق التوافق وإنهاء الصراع في السودان من أجل حقن دماء أبناء الشعب السوداني، مشيرا إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أكد اتفاق المجتمعين على المحافظة على السودان أمة واحدة، والعمل معًا من أجل الحرية وتحقيق آمال الشعب السوداني، واستمرار التشاور بينهم لوقف الحرب في البلاد.

دور مصر في إنهاء معاناة السودانيين

كما ثمّن روح الصراحة والصدق والرغبة في إيجاد حلول التي سادت بين القيادات السودانية أثناء مناقشة الحرب الدائرة في السودان، وإقرارهم بأنها تسببت في كارثة إنسانية ومزقت البلاد، مضيفا أن القيادات السياسية والوطنية السودانية في المؤتمر أدانت الانتهاكات التي ارتكبت في بلادهم، كما أكدوا سعيهم لتجاوز الحرب وأهوالها وتحقيق المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.

وأكد رئيس حزب الجيل أهمية دور مصر في إنهاء معاناة السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن مصر تقف على الحياد الإيجابي لتمكنها من الوصول إلى حلول حقيقية تنقذ السودان من خطر التقسيم والمجاعة.