«هيئة شؤون الأنصار»: لجنة للوصول إلى سلام دائم في السودان بمشاركة جميع الأطياف

قال الدكتور عبدالمحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار السودانية، إن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة يمثل فرصة قيمة، جمعت لأول مرة منذ الحرب الفقراء المدنيين في الساحة السياسية، كما جمعت طيف من الشخصيات الوطنية وممثلي المجمتع المدني الذين توافقوا جميعا على العمل لوقف الحرب باعتبارها الشغل الشاغل للسودانيين.

وأكد الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة، ونقلته القاهرة الإخبارية: «أن كافة الحاضرين بالمؤتمر اتفقوا على تجنيب مرحلة ما بعد حرب السودان كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة وصولا إلي الدولة السودانية، مؤكدا على توافق الحضور لتشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة الجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم».

واختتم كلمته موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، لوقوفهم إلى جانب الشعب السوداني في محنته.