فتح باب الترشح لعمادة كلية التربية النوعية بجامعة بنها.. 5 شروط

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات في جامعة بنها فتح باب التقدم لعمادة كلية التربية النوعية، اعتبارا من 22 حتى 27 من شهر يونيو الجاري، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

أوراق الترشح لعمادة التربية النوعية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن المرشحين عليهم التقدم بأوراق ترشحهم من 5 نسخ، أصل و4 صور، متضمنة طلب الترشح، وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به، مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها وشهادة قانونية.

وأشار إلى أن المرشح يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويُؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

الشروط والإجراءات

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن من يريد التقدم للترشح لعمادة كلية التربية النوعية عليه مراعاة الشروط والإجراءات التالية:

- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة.

- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

- ألا يكون المرشح سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

- ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة، ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.