إيرادات «Despicable Me 4» تتجاوز 100 مليون دولار عالميا خلال ثلاثة أيام

لليوم الثالث على التوالي، يتصدر فيلم الرسوم المتحركة «Despicable Me 4» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، محققا إيرادات بلغت 27 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في دور العرض السينمائي الأمريكي على مدار 3 أيام إلى 74.6 مليون دولار بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي إيرادات فيلم Despicable Me 4 في دور العرض السينمائي حول العالم لـ 100.7 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم إيرادات في السوق الخارجي خارج الولايات المتحدة الأمريكية 26.1 مليون دولار، بينما تبلغ ميزانية الفيلم 100 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Despicable Me 4»

و«Despicable Me 4» هو الجزء السادس في سلسلة أفلام «Despicable Me»، وهو من إخراج كريس رينو، ومن بطولة أصوات النجوم ستيف كاريل، وكريستين ويج، وبيير كوفين، وجوي كينج، وميراندا كوسجروف، وستيف كوجان، وصوفيا فيرجارا، ورينو، وماديسون بولان، ودانا جاير، وكلوي فينمان، وستيفن كولبيرت، وويل فيريل.

أحداث الفيلم

وضمن أحداث الفيلم يضطر جرو وعائلته إلى الانتقال إلى منزل آمن للاختباء من ماكسيم لو مال، المنافس القديم لـ «جرو» الذي يسعى للانتقام منه بمساعدة صديقته فالنتينا، حيث يهرب ماكسيم من السجن ويكشف عن اختراعه الجديد، وهو مسدس يحول الناس إلى هجين من الصراصير، والذي يخطط لاستخدامه خصيصًا ضد ابن جرو الرضيع، جرو جونيور.