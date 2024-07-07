بشرى تكشف حقيقة زواجها للمرة الثالثة

فاجأت الفنانة بشرى جمهورها باستعدادها للزواج للمرة الثالثة بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، وقبله عن رجل الأعمال عمرو رسلان، وذلك دون الكشف عن هوية العريس المنتظر.

حقيقة زواج الفنانة بشرى للمرة الثالثة

وقالت بشرى خلال تصريحات تلفزيونية، أنّها تستعد خلال الفترة المقبلة لمفاجأة بخصوص حياتها العاطفية، بعدما وجهت التهاني لـ دانييلا رحمة وناصيف زيتون قائلة: «ألف مبروك ليكم، وإن شاء الله أحصلكم قريب وتسمعوا عني خبر قريب وتبقوا تباركولي وسأنتظر تهانيكم».

انفصال بشرى عن زوجها

انفصلت الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر 3 سنوات، كانت قد بدأت قصتها خلال مهرجان الجونة عام 2020.

وطلبت الفنانة بشرى وقتها خلال حديثها لـ«الوطن» احترام خصوصيتها وعدم الخوض في تفاصيل شخصية، مؤكّدة أنَّ الطلاق تمّ في هدوء لاحترام كل منهما الطرف الثاني.

آخر أعمال الفنانة بشرى

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة بشرى فيلم أولاد حريم كريم، ويشاركها البطولة كلا من الفنان مصطفى قمر، وعدد من الوجوه الشابة منهم رنا رئيس.