«الجيل»: الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماع الحكومة الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان تنظيميا، وتناول فيه طريقة عملها وطريقة عمل اللجان الوزارية الخاصة بالتنمية الصناعية والتنمية البشرية والاقتصادية والطاقة، مشيرا إلى مدبولي حدد في هذا الاجتماع خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها طبقا التكليفات الرئيس لها.

الانفتاح على الأحزاب السياسية

أوضح «الشهابي»، أنّ رئيس الوزراء استعرض فى اجتماع حكومته تنفيذ تكليفات الرئيس، وعلى رأسها حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، مثمنا الرؤية التنظيمية لتنظيم عمل الحكومة والمجموعات الوزارية في المجالات المختلفة، مشددا على أنها ستساعد على سرعة الفصل في المشكلات وتذليل العراقيل والعقبات.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي، بعد اجتماع حكومته وإعلان عزمه تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة، مثمنا اختيار المستشار محمود فوزي، ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والحوار الوطني من جهة وبين الحكومة والأحزاب السياسية من جهة أخرى.

المؤتمرات الصحفية للحكومة ظاهرة إيجابية

ورحب الشهابي بتأكيد رئيس مجلس الوزراء، انفتاحه على الأحزاب ومتابعته للرأي العام، وما ينشر بوسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، ووعده بتنفيذ الحكومة لمطالبهم وحل مشكلات الرأي العام، مثمنا حديث «مدبولي» عن ضرورة تجديد الخطاب الديني بحيث يكون معتدلاً ومتسامحًا.

ودعا رئيس حزب الجيل، رئيس الحكومة، إلى الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات الصحفية، لعرض قرارات الحكومة والإجابة على استفسارات وشواغل الرأي العام والأحزاب وأسئلة الصحفيين، مرحبا بتأكيد «مدبولي» على عقد مؤتمر صحفي شهري مع كبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين ومقدميالبرامج الحوارية وقادة الرأي.