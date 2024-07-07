حزب مصر بلدي: الحوار الوطني حلقة الوصل الأهم بين الشعب والحكومة 

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إنّ العودة لاستئناف جلسات الحوار الوطني في هذا الوقت الراهن وفي ظل تلك التحديات المحيطة التي يشهدها الوطن، خطوة مهمة نحو تضافر الجهود، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المطروحة، مؤكدًا أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، أثبتت أنّ ملف الحوار الوطني يمثل أهمية قصوى للدولة للتعرف أكثر على القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

التنسيق مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضح رئيس حزب مصر بلدي لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل الأهم بين الشعب والحكومة، لنقل التحديات والقضايا المهمة، كما أنّ الفترة الحالية تحتاج إلى تنسيق مستمر مع الحكومة الجديدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والعمل مع المؤسسات المختلفة لإحداث تأثير فعال على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يهدف لصالح الوطن والمواطن.

الحوار الوطني أتاح الفرصة للتعبير عن الآراء وطرح الأفكار

وأضاف «عبد الباري»، أنّ الحوار الوطني أتاح الفرصة لجميع المشاركين للتعبير عن آرائهم وطرح رؤيتهم في الأفكار المختلفة، بشأن القضايا التي تمس المواطن المصري وتشغل بال الشارع، ما يساهم بقوة في تنمية الوعي وإثراء المناقشات الفعالة للتوصل إلى حلول مبتكرة هادفة حول القضايا المطروحة.

وتابع: «القضايا المطروحة على طاولة نقاش الحوار الوطني، وأبرزها ملف بناء الإنسان وملف الثانوية العامة والتحول العيني لنقدي وقانون الحبس الاحتياطي هي الأهم الآن بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين إلى جانب القضايا الاقتصادية، ما يستوجب على الحكومة سرعة العمل على تلك الملفات لتحقيق الأهداف المنشودة».