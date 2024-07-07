الأفلام المصرية تحقق 3.5 مليون جنيه خلال يوم.. «ولاد رزق 3» في الصدارة

تواصل الأفلام المصرية صعودها في شباك التذاكر خلال موسم صيف 2024، إذ حققت في شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و579 ألف جنيه خلال 24 ساعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم ولاد رزق 3 على وجوده في صدارة شباك الإيرادات اليومية، إذ حقق مليوني جنيه في السينمات، يليه في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 642 ألف جنيه.

جوازة توكسيك يحقق 309 ألف جنيه

وكان المركز الثالث في قائمة الإيرادات من نصيب فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، وحقق إيرادات بلغت 411 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانة ليلى علوي، والذي حقق إيرادات بلغت 309 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم أهل الكهف بـ159 ألف جنيه.