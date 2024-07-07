رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأفلام المصرية تحقق 3.5 مليون جنيه خلال يوم.. «ولاد رزق 3» في الصدارة

كتب:

نورهان نصرالله
03:27 م | الأحد 07 يوليو 2024
أفلام صيف 2024

أفلام صيف 2024

تواصل الأفلام المصرية صعودها في شباك التذاكر خلال موسم صيف 2024، إذ حققت في شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و579 ألف جنيه خلال 24 ساعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم ولاد رزق 3 على وجوده في صدارة شباك الإيرادات اليومية، إذ حقق مليوني جنيه في السينمات، يليه في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 642 ألف جنيه.

جوازة توكسيك يحقق 309 ألف جنيه

وكان المركز الثالث في قائمة الإيرادات من نصيب فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، وحقق إيرادات بلغت 411 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانة ليلى علوي، والذي حقق إيرادات بلغت 309 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم أهل الكهف بـ159 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

بأرقام قياسية.. فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر إيرادات السينما

محمد أنور مبسوط لردود الأفعال حول فيلم «جوازة توكسيك»

فيلم جوازة توكسيك في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية.. 400 ألف جنيه

كريم فهمي يدعم شقيقه في فيلم عصابة المكس.. يظهر كضيف شرف

فيلم أهل الكهف يواصل تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر
بقلم نورهان نصرالله