«جنح المعادي» تعاقب شقيق كهربا لاعب الأهلي بالحبس سنتين

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بحبس شقيق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، سنتين، في اتهامهما بالبلطجة والتعدي على منشأة سياحية، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

وأفادت التحريات بأن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا بإحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق محمود كهربا، وتبين سبب المشاجرة أنه أثناء تواجد شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوي التحية له أثناء دخوله، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدي.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.