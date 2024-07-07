«فائدة تصل لـ 27%».. أعلى 15 حساب توفير في البنوك المصرية

يتزايد اهتمام العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل خمس حسابات توفير تقدم عائدًا يصل إلى 18% يوميًا، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، تتميز حسابات التوفير بمجموعة من الفوائد التي تجعلها تتفوق على المنتجات المصرفية الأخرى في السوق المصرية.

أعلى 15 حساب توفير في مختلف البنوك

وتقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل 15 حساب توفير في 15 من البنوك المختلفة، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

1. بنك القاهرة

- حساب «ميجا توفير» يقدم عائدًا سنويًا يصل إلى 16% على الأرصدة من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه.

- زيادة تدريجية تصل إلى 25% على الأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

2. بنك الكويت الوطني

- حساب «الكنز» يقدم عائدًا يصل إلى 25% للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر، و18% للأرصدة بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه.

- حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه و250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

3. بنك العربي الأفريقي الدولي

- يقدم حساب «إي جولدن» عبر التطبيق بعائد سنوي يصل إلى 30% مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حساب «جولدن بلس» الذي يصل عائده إلى 25% سنويًا مع حد أدنى للفتح يبلغ 50 ألف جنيه.

4. بنك saib

- يقدم حساب «سيطرة بلس» بعائد يتراوح بين 23% سنويًا للشرائح من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و30% سنويًا للشرائح التي تزيد عن 50 مليون جنيه.

5. بنك QNB الأهلي

- يوفر حساب «توفير بلس» بعائد يتراوح بين 5% سنويًا للأرصدة من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه، وحتى 19% سنويًا للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر.

6. بنك البركة

- يقدم حساب توفير بعائد شهري يصل إلى 26%، مع حد أدنى للفتح يبلغ 5 آلاف جنيه.

7. بنك التجاري الدولي

- عائد يصل إلى 18% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى للفتح: 20 ألف جنيه.

- صرف العائد يوميًا.

8. بنك التعمير والإسكان

- عائد يصل إلى 9% حسب المبلغ.

- الحد الأدنى للفتح: 50 ألف جنيه.

- صرف العائد يوميًا.

9. مصرف أبوظبي الإسلامي

- عائد يصل إلى 7.25% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى للفتح: 100 ألف جنيه.

- صرف العائد يوميًا.

10. بنك قناة السويس

- عائد يصل إلى 5%.

- الحد الأدنى للفتح: 10 آلاف جنيه.

- صرف العائد يوميًا.

11. البنك الأهلي الكويتي

- عائد يصل إلى 18%.

- الحد الأدنى للفتح: 5 آلاف جنيه مصري.

12. بنك كريدي أجريكول

- عائد يصل إلى 15% (يحسب يوميًا ويصرف شهريًا).

- الحد الأدنى للفتح: 500 جنيه مصري.

13. بنك الاستثمار العربي

- عائد يصل إلى 6%.

- الحد الأدنى للفتح: 5 آلاف جنيه مصري.

14. بنك مصر

- شهادة «القمة» بعائد 9% سنويًا.

- شهادة «إيليت» بعائد 7% سنويًا.

- صرف العائد وفقًا للشروط المحددة.

15. البنك الزراعي المصري

- حساب التوفير الإسلامي، صرف العائد كل ثلاثة أشهر، احتساب العائد في نهاية العام.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 جنيه مصري.