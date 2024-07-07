«المختصر المفيد» في «علم النفس والاجتماع» على صفحات جريدة «الوطن» غدًا

تواصل جريدة «الوطن» غدًا تقديم المراجعات النهائية والشاملة لطلاب الثانوية العامة، على صفحات «النسخة الورقية» تحت عنوان «المختصر المفيد»، وتنشر في عددها غدًا الجمعة، مراجعات مادة «علم النفس والاجتماع»، وتشمل اختبارات تحاكي الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة، والتي يقوم على إعدادها كبار المعلمين، ممن يمتلكون خبرة واسعة في تدريس المناهج وتحضير الطلاب للاختبارات.

وحرصت «الوطن» على نشر المراجعات النهائية ونماذج الامتحانات في مختلف المواد، عبر عددها الورقي هذا العام، استجابة منها لاحتياجات الطلاب وتطلعاتهم نحو الحصول على مصادر موثوقة ومتكاملة للمراجعة قبل الامتحانات، والجريدة إذا تقدم هذا الخدمة للطلاب عبر منصاتها المختلفة، فإنّها تتمنى لهم التوفيق والسداد.