50 سؤالا في مادة علم الاجتماع.. مراجعة شاملة لطلاب الثانوية العامة

أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية عن أداء امتحان مادة علم الاجتماع، التي تعد واحدة من أصعب المواد خاصةً أنها تحتوي على الكثير من المفاهيم، مما يجعلها من المناهج التي تحتاج لدراسة وتطبيق وحل كثير.

امتحان علم الاجتماع

قدم ماجد شعبان، مدرس الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، خلال حديثه لـ«الوطن»، المراجعة النهائية للباب الأول والثاني والثالث لعلم الاجتماع بعدة أسئلة شاملة لن يخرج عنها الامتحان.

أسئلة الباب الأول في علم الاجتماع

تتضمن أسئلة الباب الأول في علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي الظاهرة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية والنظرية الاجتماعية:

ما خصائص الظاهرة الاجتماعية؟.

عرف دور إميل كايم.

ما الفرق بين الترابط والتاريخية؟.

ما هو التفاعل الاجتماعي؟.

وضح الفرق بين التفاعل الفردي والجماعي والمباشر وغير المباشر.

وضح أهم العمليات الاجتماعية.

اشرح العوامل التي تؤثر في التعاون.

ما هو التكيف الاجتماعي؟.

ما أهمية التنافس؟.

وضح خصائص التنافس.

وضح أسباب الصراع وعوامله.

ما هي النظرية الاجتماعية في علم الاجتماع؟.

ما العناصر الأساسية التي تتكون منها النظرية؟

اشرح الصراع الاجتماعي.

عرف العمليات الاجتماعية.

لماذا يكون التنافس مفرقًا ومنبعًا للشقاق والعداوة؟.

أسئلة الباب الثاني في علم الاجتماع

تتضمن علم الاجتماع وقضايا التنمية:

وضح الفرق بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى.

ما علاقة علم الاجتماع بالفلسفة؟.

ما التعميمات في العلوم الإمبريقية؟.

عرف علم الإنثروبولوجيا.

ما هو علم النفس الاجتماعي؟.

الفرق بين علم الاجتماع وعلم التاريخ.

ما هو علم السياسة؟.

ما الفرق بين علم الاجتماع والاقتصاد؟.

وضح الثقافة من منظور علم الاجتماع.

ما هي الرؤى المتعلقة بالثقافة؟.

اشرح خصائص الثقافة.

ما المقصود بثقافة العمل التطوعي؟.

ما هي أنواع المشاركة في العمل التطوعي؟.

وضح نماذح للعمل التطوعي.

اشرح ثقافة العمل الحر.

ما هي بيئة العمل الحر؟.

عرف القيم الثقافية وتأثيرها.

وضح الفرق بين مزايا ومتطلبات العمل الحر.

أسئلة الباب الثالث في علم الاجتماع

تتضمن المراجعة على العولمة والعنف والتطرف والبحوث الاجتماعية: