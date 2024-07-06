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الأسئلة المتوقعة في مادة الجبر لطلاب الثانوية العامة 2024.. «اضمن درجاتك»

كتب:

عبير خالد
09:39 م | السبت 06 يوليو 2024
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بعد أيام، الأمر الذي يستلزم الاطلاع على أهم الأسئلة المتوقعة في المادة، والتي قدمها الأستاذ أحمد عبدالحق، مدرس الرياضيات، خلال حديثه لـ«الوطن»، لضمان الحصول على الدرجة النهائية ومعرفة أهم النقاط والتي يمكن إيضاحها في التقرير التالي..

أهم الأسئلة المتوقعة في مادة الجبر والهندسة الفراغية

توجد العديد من النقاط والمحاور، التي وجب الانتباه لها جيدًا لكونها من ضمن الأسئلة المتوقعة في امتحان المادة للثانوية العامة 2024، والتي يمكن الاطلاع عليها قبل الامتحان، والتي من شأنها المساعدة في الحصول على الدرجة النهائية وجاءت هذه الأسئلة على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في بيان لها، إنّه سيجرى فتح أبواب اللجان أمام الطلاب والطالبات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر لها  الموافق 22 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، بداية من الساعة 8.15 صباحًا تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

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بقلم عبير خالد