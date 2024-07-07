إمام عاشور يوجه رسالة للجماهير بعد وفاة أحمد رفعت: «نحن نفس تتأثر بالضغوط»

وجَّه إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة للجماهير، تزامنا مع الرحيل المفاجئ لزميله أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، بعد توقف قلبه مجددا، بعد 4 أشهر من إنقاذ حياته عقب سقوطه المفاجئ داخل الملعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري، في شهر رمضان الماضي.

رسالة إمام عاشور للجماهير بعد وفاة أحمد رفعت

إمام عاشور، وجَّه رسالته لمتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث كتب: «رحم الله أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته، جاءت وفاته درسا يذكرنا أن لاعب الكرة نفس في المقام الأول، نفس تتأثر بالضغط، وبمزيد من هذا الضغط، قد تنهار وتتركنا نادمين على عدم إغاثتنا حين كانت في أشد الحاجة ليد تخرجها من أزمتها».

واختتم: «ربنا يرحمك يا أحمد».

جماهير الأهلي والزمالك تشن حملة لإيقاف الهجوم على اللاعبين

يأتي ذلك تزامنا مع الحملة التي شنتها جماهير الأهلي والزمالك خلال الساعات الماضية، مطالبين بضرورة توقف ظاهرة الهجوم على اللاعبين، أو سبهم داخل الملاعب، من أجل حمايتهم من الضغط النفسي والعصبي، الذي قد يؤدي لعواقب وخيمة.

ورحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، ومنتخب مصر، بعد 4 أشهر من إنقاذ حياته، بعد توقف قلبه داخل الملعب، حيث تم حينها إنعاشه بعد نحو ساعتين، ليعود إلى الحياة، قبل أن يفارقها خلال الساعات الماضية في واقعة هزت الوسط الرياضي بشكل كبير.