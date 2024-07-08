ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول الكريز؟.. احذر هذه الأمراض

تتنوع الفاكهة الصيفية اللذيذة، التي يقبل عليها كثيرون، نظرا لمذاقها الشهي والمميز، ومن بينها الكريز؛ إذ يزداد الإقبال عليه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يستخدم في تزيين الكيك والحلويات، لكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله، لأنه يمثل خطرا على صحتهم، خاصةً مرضى اضطراب الجهاز الهضمي والحساسية.

الفئات الممنوعة من تناول الكريز

الكريز من الفواكه الصيفية المفيدة، لكن يجب تناوله بكمية محددة، ومن أبرز الأضرار الجانبية عند الإفراط في تناوله، ظهور ردود فعل تحسسية، بحسب ما أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مؤكدا أنه لا يجب تناوله لأصحاب الأمراض التالية:

من لديهم ردود الفعل التحسسية.

من لديهم آلام في المعدة.

مرضى الجلطات الدموية والسيولة.

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول الكريز؟

ونصح «عفيفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعدم الإفراط في تناول الكريز، لما يسببه من أضرار كثيرة، مشيرا إلى أن أضراره تطال الأشخاص غير المصابين بأية أمراض صحية.

وتكون أعراض كثرة تناول الكريز، كالتالي:

حدوث اضطراب في المعدة.

تأثير تهيج القولون.

سيولة الدم.

حدوث غازات في البطن.

زيادة مستوى السكريات في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

الكمية المسموحة من الكريز

وقدم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، مجموعة من النصائح، أبرزها:

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض عليهم تناول 20 سعر حراري من الكريز، وحبة الكريز الواحدة تحتوي على 5 سعرات حرارية، أي ما يعادل تناول 4 حبات منه.

الأشخاص المصابين ببعض الأمراض، عليهم تناول مقدار 5 حبات من الكريز.

وبالنسبة إلى العصير فهو ممنوع لأصحاب الأمراض.

احتياطات تناول الكريز

وشدد الدكتور محمد عفيفي، على أنه يجب غسل الكريز جيدا قبل تناوله، مُوجهًا بضرورة الأخذ في الاحتياطات بالطرق التالية: