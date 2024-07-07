أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق.. العنب بـ15 جنيها
كتب:
مارينا رؤوف
02:25 ص | الأحد 07 يوليو 2024
الفاكهة
تشهد أسواق الفاكهة حالة كبيرة من الرواج خلال فصل الصيف، وذكرت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية وسوق العبور، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر البطيخ بين 24 و80 جنيهًا.
- سعر الموز 13 جنيهًا للكيلو.
- ويتراوح سعر الليمون أضاليا بين 2 و4 جنيهات.
- سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 25 جنيهًا.
- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 35 جنيهًا.
أسعار التفاح والكانتلوب اليوم
- سعر التفاح المصري من 15 إلى 29 جنيهًا.
- سعر التفاح الأمريكي من 40 إلى 90 جنيها.
- سعر البرتقال الصيفي بين 6.5 و7 جنيهات.
- سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا.
- سعر شمام من 8 إلى 14 جنيهًا.