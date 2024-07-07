أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق.. العنب بـ15 جنيها

تشهد أسواق الفاكهة حالة كبيرة من الرواج خلال فصل الصيف، وذكرت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية وسوق العبور، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7-7-2024.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البطيخ بين 24 و80 جنيهًا.

- سعر الموز 13 جنيهًا للكيلو.

- ويتراوح سعر الليمون أضاليا بين 2 و4 جنيهات.

- سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 35 جنيهًا.

أسعار التفاح والكانتلوب اليوم

- سعر التفاح المصري من 15 إلى 29 جنيهًا.

- سعر التفاح الأمريكي من 40 إلى 90 جنيها.

- سعر البرتقال الصيفي بين 6.5 و7 جنيهات.

- سعر كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

- سعر شمام من 8 إلى 14 جنيهًا.