كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الغربية، وإمكانية البحث عنها من قبل أولياء أمور الأطفال فور الإعلان عنها بشكل مباشر من خلال موقع ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الغربية

وكشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الغربية، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري أو الأسبوع الأول من أغسطس، بعدما تقدم أولياء الأمور لأبنائهم إلكترونيا خلال الموعد المحدد.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي في محافظة الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن أولياء الأمور يستطيعون الإطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الغربية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال عدة خطوات.

وحددت وزارة التعليم، طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع البوابة التعليمية للوزارة.

- تظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- الفصل الدراسي.

- ستظهر لك النتيجة.