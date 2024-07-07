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وزيرا الخارجية والموارد المائية والري يبحثان قضايا الطاقة والغذاء والتنمية

كتب:

شريف سليمان
05:49 م | الأحد 07 يوليو 2024
وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي

وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارتين في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها موضوعات المياه والتغير المناخي والعلاقات مع دول حوض نهر النيل، والتنسيق بين الوزارتين لمواجهة التحديات ذات الصلة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن امتنانه وتقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة، والموارد المائية والرى، لاسيما في هذا التوقيت الذي تتداخل فيه قضايا المياه مع موضوعات العلاقات الدولية والسلم والأمن، فضلاً عن ارتباط المياه بقضايا الطاقة والغذاء والتنمية، الأمر الذي يحتم وضع سياسات تراعي كافة الأبعاد ذات الصلة بهذه الموضوعات، والتنسيق المستمر بين أجهزة الدولة لضمان تحقيق المصالح الوطنية.

وحرص الوزيران على استعراض وتبادل التقديرات المرتبطة بالمياه، ومن ضمنها بطبيعة الحال موضوعات مياه النيل.

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