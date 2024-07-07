وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد، يوم الجمعة 12 يوليو 2024م، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو 2024 م حتى تاريخه 26 مسجدًا منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 يوليو 2024م، 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و731 مليون جنيه.

ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصيةمديرية أوقاف الشرقية

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير