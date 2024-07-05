موعد حفلات حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد ماسي بمهرجان العلمين

منذ الإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وأصبح الجمهور في حالة ترقب شديد لمعرفة موعد انطلاق حفلاته لنجومهم المفضلين، من بينهم المطرب حمزة نمرة والذي يمتلك حالة خاصة في أغنياته وحفلاته، إضافة لفرقة مسار إجباري وشغف الشباب بهم، فضلًا عن المغنية وعازفة الجيتار سعاد ماسي.

موعد حفلات حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد ماسي

وكشفت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمهرجان العلمين، عن موعد تلك الحفلات والمقرر لهم الانطلاق فى يوم واحد، يوم 16 أغسطس المقبل في الأسبوع السادس من فعاليات المهرجان.

مبادرة مهرجان العلمين فى دورته الثانية

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في دورته الثانية من أجل أشقائنا فى فلسطين وتقديم الدعم لهم، رافعين العلم الفلسطينى إلى جانب العلم المصري.