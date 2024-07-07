«المرشدين السياحيين»: إجراء انتخابات النقابة خلال الشهور المقبلة

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إنه بالرغم من استمرار عمليات تنقية جداول المرشدين السياحيين، إلا أن انتخابات النقابة ستُجرى خلال الشهور المقبلة، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، لافتا إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون ضمن الموضوعات التي ستطرحها النقابة خلال لقائها مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والذي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.

زيادة بأعداد سياح بعض الدول

وأضاف عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في الحركة السياحية الوافدة من بعض الدول إلى المدن الأثرية والثقافية المصرية، مثل القاهرة والأقصر وأسوان خلال شهر يوليو الجاري، مثل إسبانيا واليونان، وسط تراجع نسبي في أعداد سياح ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الزائرين لتلك المدن خلال الشهر الجاري.

اللغات النادرة

وأشار إلى أن معدلات عمل المرشدين السياحيين تتناسب طرديا مع الحركة السياحية الوافدة للمدن الثقافية والأثرية، فكلما زادت الأعداد ارتفعت نسب التشغيل والعكس صحيح، موضحا أن هناك نقصا في أعداد المرشدين السياحيين المجيدين لبعض اللغات النادرة كالتركية والكورية والإسبانية نعمل حاليا على معالجته، وذلك من خلال فتح باب الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي بتلك اللغات.