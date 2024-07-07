كهربا يعلن عن صدقة للاعب أحمد رفعت.. ماذا قدم؟

حالة من الحزن يعيشها الوسط الرياضي، فور إعلان نبأ وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل إثر أزمة قلبية شديدة تعرض لها منذ عدة أشهر، وأمكثته لأيام طويلة بالغيبوبة قبل الخروج ومعاودة الظهور مرة أخرى، ليكون آخر ظهور إعلامي له قبل وفاته بـ12 يومًا فقط، وكأن ظهور «وداع» لجماهيره ومحبيه.

ولا تزال عناصر الوسط الرياضي من لاعبين ومدربين ينعون اللاعب الراحل، أحمد رفعت، وعلى رأسهم لاعب الأهلي محمود كهربا، الذي نعى الراحل فور إعلان خبر الوفاة، بل ظهر بالجنازة وهو يحمل نعشه.

كهربا يعلن عن صدقة للاعب أحمد رفعت

وخلال ساعات نشر اللاعب محمود كهربا، منشورًا آخر، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو يدعو جماهيره ومتابعيه للدعوات للراحل أحمد رفعت، وهي صدقة جارية مقدمة للفقيد.

نعى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، أحمد رفعت الذي وفاته المنية صباح أمس، السبت، عن عمر ناهز 31 عامًا.

وقال كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه وجع القلب ده، متتعزش على اللي خلقك ربنا يرحمك يا رفعت يا رب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع ليك ويصبر أهلك ويصبرنا كلنا يا رب على فراقك صدمة كبيرة أوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب، وكأنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا أحمد، ربنا يثبتك عند السؤال ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب اللهم آمين».