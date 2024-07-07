صفارات الإنذار تدوي في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان كتب: شريف سليمان 06:16 م | الأحد 07 يوليو 2024 صفارات الإنذار دوت صفارات الإنذار في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على أحد مباني الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: تمديد فترة إجلاء الإسرائيليين عن حدود لبنان وغلاف غزة حتى نهاية أغسطس إعلام إسرائيلي: إصابة 5 جنود في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل لا تريد تهدئة الأوضاع صافرات الإنذار تدوي في «كريات شمونة» تحسبا لتسلل مسيرات من جنوب لبنان آخر التطورات بجنوب لبنان.. إسرائيل تقصف بالمدافع وحزب الله يرد بالأسلحة الثقيلة «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان بجنوب لبنان خبير عسكري: قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يدركون مخاطر التصعيد مع لبنان لبنان إسرائيل الاحتلال القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان