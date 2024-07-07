هند الضاوي: تأثير نتائج انتخابات بريطانيا وفرنسا على السياسات الخارجية محدود

قالت هند الضاوي، باحثة في الشؤون الدولية، إن هناك حالة تغيير كبيرة ضربت الأوساط الشعبية في أوروبا نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وأضافت: ما حدث في السنوات الأخيرة من تراجع كبير للحضور الأوروبي على الساحتين الدولية والإقليمية، ناتج عن توغل السياسات الأمريكية في سياسات القارة العجوز.

وخلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت «الضاوي»، إن التأثير على المستوى العالمي لن يكون كبيرا، لأن من يحدد سياسات دول مثل بريطانيا أو فرنسا الخارجية هي الدولة العميقة أو الرئيس، ففي باريس الدستور يعطي الرئيس الحرية المطلقة في تحديد السياسات الخارجية، وأيضا في لندن لديها سياسات ثابتة في التعامل مع الخارج لا يمكن أن تتغير بتغير الأحزاب الحاكمة في الداخل.

وأشارت، إلى أن الخطورة الحقيقية هي في انعكاسات نتائج الانتخابات في فرنسا وبريطانيا على الأوضاع الداخلية خاصة في فرنسا، لأن صعود اليمين المتطرف أو المتشدد أو القوى الشعبوية في الداخل يعزز السياسات التي تصب في مصلحة القومية، ويؤثر سلبا على المهجرين أو المهاجرين لهذه الدول.