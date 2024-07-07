«التشكيليين» تعلن أسماء المرشحين لمقعد النقيب.. والانتخابات في أغسطس

تستعد نقابة الفنانين التشكيليين لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، حيث أعلن المرشحون برنامجهم الانتخابي من أجل تطوير العمل النقابي.

وقالت الدكتورة ميرفت حسن السويفي، الفنانة التشكيلية والمرشحة رقم 6 على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين في الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، إنّ النقابة أعلنت أسماء المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة.

وأضافت السويفي لـ«الوطن»: «ترشحت على مقعد النقيب بناء على طلب الزملاء الفنانين التشكيليين، ومن أبرز ملامح البرنامج أني طالبت بعمل مجموعات عمل خاصة للنهوض بكل تخصص على حدة، وبحث مشكلات الفنانين وتوفير الخامات اللازمة لهم لتيسير سبل الإبداع».

توثيق الحركة الفنية المعاصرة

وتابعت: «طالبت بتأصيل وتوثيق الحركة الفنية المعاصرة لعمل موسوعة تقدم صورة عن الفن المصري، على غرار الموسوعة التي أصدرتها الهند منذ عدة سنوات، كي نترك جهدنا للأجيال المقبلة».

ولفتت إلى إمكانية الاستعانة برعاة على درجة من الوعي بقيمة الفن، وقد طرحت الفكرة من قبل وقت كنت عضوة في المجلس، لكن حدثت تناحرات حالت دون إتمام المشروع.

زيادة موارد النقابة

وأكدت أنّها تسعى إلى زيادة دخل النقابة لرفع قيمة المعاش وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال تنظيم معارض وبيع الأعمال الفنية لتحصل بموجبها النقابة على نسبة من المبيعات.

وأكدت أنّ أهم أسس العمل النقابي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والنقيب على قلب رجل واحد دون تناحرات وانشقاقات، ليتمكن المجلس من النهوض بالنقابة.

وحددت النقابة الجمعة 16 أغسطس المقبل لإجراء الانتخابات، والإعادة في 30 من الشهر ذاته.

المرشحون على مقعد النقيب