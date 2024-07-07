طرح برومو حفل طبلة الست وفؤاد ومنيب باند في مهرجان العلمين

طرحت قناة on البرومو الرسمي للحلقة الغنائية المقرر إقامتها في برنامج 4 شارع شريف الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسختة الثانية.

طرح برومو حفل طبلة الست وفؤاد ومنيب باند

يحيي الحلقة الغنائية فرقة طبلة الست وفؤاد ومنيب باند يوم السبت 20 يوليو على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن هناك عدد من الحلقات الغنائية التي سيتم تقديمها ضمن فعاليات مهرجان العلمين من بينها حلقة غنائية للفنان مدحت صالح من تقديم الإعلامية مني الشاذلي وكذلك حلقة غنائية للموسيقار نادر عباسي من تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

كما يشهد مهرجان العلمين عددا من الحفلات الغنائية من بينها عمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر وويجز وهاني شاكر ورامي جمال وحمزة نمرة، وغيرهم من الفنانين.