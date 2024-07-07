محافظ الغربية يطالب مديري المديريات بالتنسيق لتحقيق مطالب المواطنين

ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات في ثاني أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

التأكيد على توفير سبل الحياة الكريمة

واستهل اللواء أشرف الجندي، الاجتماع بالتأكيد على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالغربية الذي لابد أن يشعرون بتحسن في الخدمات المقدمة لهم وتطور في معيشتهم، وشدد على أهمية العمل الميداني واليقظة وعدم الاكتفاء بالمعلومات المكتبية.

وناقش أول اجتماع محافظ الغربية مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية ومتابعة سير الأعمال بالمديريات ووضع آليات عمل منظمة وفعالة لتسريع الأعمال ورفع كفاءتها.

روح الفريق الواحد

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء افضل خلال الفترة الحالية قائلاً كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.