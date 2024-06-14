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مشهد صادم.. نجاة رضيعة من الموت بعد اصطدامها بقطار سريع في انجلترا

كتب:

شيماء مختار
07:10 م | الجمعة 14 يونيو 2024
حادث قطار

حادث قطار

بينما كان مئات الركاب ينتظرون القطار السريع على محطة بانبري في إنجلترا، وقفت سيدة وفي يدها عربة صغيرة بداخلها طفلتها صاحبة الـ 3 أشهر، وبينما الأم مشغولة بالحديث مع جدة الطفلة، تحركت العربة تجاه القطار ليصاب الجميع بالصدمة.

تدحرج عربة الطفلة باتجاه القطار

ووسط الصدمة التي ارتسمت على وجوه الركاب، تجمدت الأم بينما تسير عربة الطفلة تجاه القطار رصيف المحطة، حيث اصطدمت العربة بالقطار وانقلبت بقوة، وظن الجميع أن الطفلة قد فارقت الحياة نتيجة هذا الحادث، إلا أن شابا، أنقذ الطفلة الصغيرة من موت محتوم.

قبل أن تنقلب العربة أسفل القطار، قام أحد الأشخاص بسرعة كبيرة وأخرج الطفلة من العربة بأمان دون أن يحدث لها مكروه، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وكانت قد التقطت كاميرات المراقبة الموجودة بالمحطة، المشاهد المؤلمة في محطة قطار بانبري، إذ تدحرجت عربة بداخلها الطفلة الصغيرة، نحو القضبان واصطدمت بقطار كروس كانتري. 

لقطات الكاميرا توثق المشهد المؤلم

وبحسب لقطات الكاميرا، يمكن رؤية عربة أطفال زرقاء تتدحرج ببطء نحو القضبان بينما لا يزال القطار يتحرك، ما دفع امرأة إلى الاندفاع للخارج ومحاولة الإمساك بها، إذ يصطدم الجزء الأمامي من عربة الأطفال بالعربة الثالثة للقطار المتحرك، ما يؤدي إلى تحليقها على الرصيف الموجود على جانبها، وأسرع الشاب إلى العربة الصغيرة وأنقذ الطفلة.

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