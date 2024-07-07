850 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع «شبابنا».. رابط التقديم

أعلن مشروع «شبابنا» الذي أطلقه حزب مستقبل وطن، توفير أكثر من 850 فرصة عمل جديدة، ضمن ما يستهدفه المشروع بتوفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب جديدة للشباب في مُختلف المجالات وكُبرى الشركات.

850 فرصة عمل جديدة

ونشر حزب مستقبل وطن، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» تفاصيل الـ850 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع «شبابنا»، مٌوضحًا أن الفرص متاحة على منصة «iCareer» من هنـا، ضمن خطة البرنامج لتوفير 100 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في كٌبرى الشركات ومٌختلف التخصصات.

وأوضح الحزب خطوات التقديم على الوظائف الجديدة، التي جاءت كالتالي:

خطوات التقديم

1- اختار الوظيفة المناسبة ليك من ضمن أكثر من 250 شركة، كما يمكن عمل بحث بواسطة الـjob title «المسمى الوظيفي» ونوعها، إذا كانت full-time/part-time/internship.

2 - اضغط على Apply.

3 - املأ بياناتك.

وقال أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع «شبابنا» يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل، بالشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، إذ يوفر المشروع ما بين 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات.