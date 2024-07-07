في الوقت الذي سيطر الحزن فيه على الوسط الرياضي عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت، تعرض أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

آخر تطورات أحمد سليمان

وأوضح مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد سليمان أجرى عملية تركيب قسطرة استكشافية خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر خضوعه لبعض الفحوصات الطبية غدا الاثنين، وحسم موقفه من الخروج من المستشفى.

ماذا حدث لـ أحمد سليمان داخل غرفة العمليات عقب الأزمة القلبية؟.. تعرف على تفاصيل العملية الدقيقة

في هذا الصدد، أوضح الدكتور هشام نزيه، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة القاهرة، ما يجرى داخل غرفة العمليات عند الخضوع للقسطرة الاستكشافية، موضحًا أنها يتم الخضوع لها عند الحاجة لإصلاح الصمام أو استبدال الصمام أثناء التخدير العام، كما أنها تقيس مؤشرات أخرى تساعد في تقييم عمل القلب.

وأكد نزيه، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القسطرة الاستكشافية تأتي قبل القرار الأخير بضرورة عمل قسطرة علاجية من عدمها.

كيف تجرى عملية القسطرة الاستكشافية؟

ويتم عمل القسطرة الاستكشافية على النحو التالي:

في البداية، إدخال المحلول المغذي في الوريد باليد أو الذراعين، لإعطاء المريض أي أدوية إضافية قد تحتاجها أثناء الإجراء، حيث سيتم إدخال القسطرة بعد التخدير.

يتم إدخال أنبوب دقيق يبلغ قطره 2 - 3 ملليمترات يصل إلى القلب، بحيث يتم من خلاله حقنه بالـ«صبغة» مادة تباين إلى الشرايين التي تزود القلب بالدم، عند إجراء القسطرة.

يتم إدخال الأنبوب من الجهة اليسرى من خلال شريان الورك أو شريان كف اليد ثم يتم دفعه إلى الأمام من خلال الشريان الأبهري حتى يصل إلى القلب نفسه.

وأوضح الطبيب إن هذا الإجراء من شأنه يكشف عن صحة الشرايين وما تحتاجه.