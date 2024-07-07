عزة مصطفى لوزير الثقافة: «ننتظر عودة عناصر القوة الناعمة للصدارة»

وجّهت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» رسالة لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، متمنية له التوفيق في عمله كوزير للثقافة، مشددة على أن مهمة عمله صعبة جدًا.

رسالة عزة مصطفى للدكتور أحمد هنو

وأشارت «مصطفى»، خلال تقديم برنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنها ترى أن وزارة الثقافة هي في الصدارة؛ لأن مهمتها التعامل مع عناصر القوة الناعمة المصرية من الرواية والسينما والمسرح وقصور الثقافة والفن التشكيلي والأوبرا، موضحة أن طبيعة عمل وزارة الثقافة هي الأدوات التي تصنع حالة التكوين والتشكيل والوجدان المصري على مستوى كل شرائح المجتمع.

وتابعت: «وزير الثقافة مسؤول عن تكوين وجدان المصريين من بداية الطفولة حتى التعامل مع العظماء من المفكرين مرورًا بالشباب الطاقة والإبداع»، قائلة: «منتظرين عودة الثقافة المصرية للصدارة ومسرح وسينما في كل منطقة بمصر، وننتظر من وزير الثقافة مجهود كبير للوصول لحل يرضي المنتجين والإنتاج السينمائي والمنتجين سواء المصريين والأجانب».

وشددت على أنه لابد من وزير الثقافة توفير المناخ الملائم وتسهيل طرق الحصول على تراخيص التصوير، وعمل شباك واحد يتعامل من خلاله المنتج المصري والأجنبي، موضحة أن التسهيل تزيد من نسب السياح والجذب السياحي.