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محمد حماقي يطرح البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «هو الأساس»

كتب:

ياسمين محمود
07:25 م | الأحد 07 يوليو 2024
محمد حماقي

محمد حماقي

طرح المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان هو الأساس.

ونشر حماقي البوستر الدعائي، لأغنية مُعلقا: «هو الأساس قريبا».

حفل محمد حماقي في بورسعيد

أحيا محمد حماقي واحدة من أضخم الحفلات الغنائية بمدينة بورسعيد بحضور جماهيري من مُختلف المحافظات، التي اشترط دخول الجمهور مُرتديا الملابس البيضاء، وأقيم الحفل على شاطئ إحدى القرى ببورسعيد بمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح، مُرددا لأغنية «ده قلبي ده» وتعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال تواجده.

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