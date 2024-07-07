هل يجوز أداء العمرة عن النبي؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «عملت عمرة في سن صغير عن نفسها وبعد كده عملت عمرة ولم تعرف عن من تؤديها فأهدتها إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز عمل عمرة عن الرسول؟».

هل يجوز أداء العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

وأضاف «كمال»، خلال تغطية خاصة للهجرة النبوية المباركة، اليوم الأحد: «هي أدت عمرة عن سيدنا النبي، فهل يصل الثواب، نعم يصل الثواب وهذا دليل على محبة سيدنا النبي وتعلق وحب بحضرته الشريف».

واستطرد أمين الفتوى: «ما فعلته جائز ودليل شكر لله، وشافت إن كل خير هي فيه الأن بأن السبب فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلته شكر لـ سيدنا النبي؟».