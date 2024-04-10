حزن على رحيل سيدة من الغربية أثناء أداء العمرة ودفنها بمكة.. وشقيقها: «أحسن خاتمة»

«حسن الخاتمة»، بتلك الجملة نعى أهل قرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، الحاجة فايزة وهبة، التي توفيت أثناء أداء مناسك العمرة، اليوم.

وقال رضا وهبة، شقيق الراحلة، إن الحاجة فايزة توفي زوجها منذ عامين، وتبلغ من العمر 69 عاما، ولديها 4 أبناء، بينهم بنت، وتوفي أحد الأبناء الـ3 منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أن رحلة العمرة التي توفيت فيها هي الثانية لها؛ إذ سبق لها أداء المناسك في حياة زوجها.

السيدة عانت من أزمة صحية

ولفت «وهبة» في حديثه مع «الوطن»، إلى أن الراحلة كانت تعاني من أزمة صحية، تعرضت لها وهي في الأراضي السعودية، أثناء تأدية مناسك العمرة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في مكة، وتحسنت حالتها الصحية، وسمح لها بالخروج ومغادرة المستشفى، غير أنها بعدها بأيام لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء أداء مناسك العمرة، مرتدية ملابس الإحرام.

وكشف شقيق الراحلة، عن الأمنية الأخيرة للحاجة فايزة، قبل مغادرتها منزلها في قريتها محلة منوف، مسقط رأسها، قائلا: «أختي كانت دايما بتدعي ربنا إنها تتوفى وهي بملابس الإحرام، وربنا استجاب لها وحقق لها مطلبها، ومفيش أحسن من كدا خاتمة»، مضيفا: «مش عارفين نزعل على فراقها ولا نفرح بالاستجابة لأمنيتها ووفاتها ودفنها في الأراضي السعودية».