تامر حسين يعلن التعاون مع محمد حماقي في ألبوم «هو الأساس» بأكثر من أغنية

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشاركته في ألبوم محمد حماقي «هو الأساس» بأكثر من أغنية.

ونشر تامر حسين البوستر الدعائي للألبوم معلقا: قريباً ألبوم صديقي الفنان محمد حماقي هو الأساس، مشارك بأكتر من أغنية هنعلن وقت النزول إن شاء الله.

أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي

وتعاون مؤخرا الشاعر تامر حسين، مع محمد حماقي في أغنية «حبيت المقابلة»، والتي حققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات على يوتيوب.

ونشر تامر حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «جاهزين تسمعوا أغنية حبيت المقابلة؟.. على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. صيف 2023 مع صديقي الفنان محمد حماقي».