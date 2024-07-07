اليابان تستعين بروبوت للعمل بالسكة الحديد.. هل يكون بديلا للبشر؟

التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، قد يزيد من الاعتماد على الروبوت في المستقبل ببعض المجالات، وأعلنت السكة الحديد اليابانية، اعتمادها على روبوت خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء بعض أعمال الصيانة على طول السكة، فهل يصبح بديلأ للإنسان؟

الروبوت والسكة الحديد

يرجع الاعتماد على الروبوت، بسبب قلة العمالة في اليابان، حسبما ذكر في موقع «sky news» حيث تحتوي على عدد كبير من المسنين، ولتقليل الحوادث والمخاطر التي يمكن أن تنتج، من ممارسة الإنسان لهذه المهمة التي صمم من أجلها.

مهمة الروبوت

صمم الروبوت بشكل يشبه الإنسان، ومن المفترض وضعه في الجزء الخلفي من شاحنة، تمشي على السكة الحديد، يتحكم بها شخص يقودها، كما يستطيع التحكم في الروبوت مع إعطائه بعض الأوامر، وستكون مهمة الروبوت في الوقت الحالي، قطع أغصان الشجر على مسارات السكة الحديد، بالإضافة لطلاء الإطارات المعدنية التي تحمل الكابلات فوق القطارات، ومن المرجح زيادة مهام الروبوت في المستقبل.

مميزات الروبوت

- يستطيع حمل أغراض يصل وزنها لـ 40 كيلو.

- يجيد استخدام المنشار.

- بإمكانه الإمساك بالفرشاه للرسم والطلاء.

- تقليل الحوادث.

بديل للإنسان

يرى البعض أن الىعتماد على الروبوت في بعض المجالات، قد يجعله بديلا للإنسان في المستقبل، وحسبما ذكر شريف عمر الخبير التكنولوجي لـ «الوطن»، لا داعي للتفكير في هذا الأمر، من الوارد أن يقوم الروبوت ببعض المهمات التي يقوم بها الإنسان، ويكون أكثر دقة منه وفقا لنظام البرمجة وحجم المهمة، لكنه في النهاية يخضع للعنصر البشري للملاحظة والمتابعة.