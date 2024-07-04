اليابان تنتج أول نقود ثلاثية الأبعاد.. حماية مضاعفة ضد التزوير

سابقة تكنولوجية تفردت بها اليابان في سوق الأوراق المالية، بعدما أصدرت أول نقود تحمل صورًا ثلاثية الأبعاد لمنع محاولات تزييفها، إذ تستخدم تقنية التصوير المجسم الحديثة التي تحرك الصور عند إمالتها، فتمنح الأوراق النقدية خاصية أكثر أمانا، وبخلاف الفائدة الاقتصادية المتوقعة من تلك الخطوة، خدمت التقنية الحديثة بعض فئات المجتمع.

محاولة لمنع تزييف النقود

وعلى الرغم من اتجاهها الأخير نحو استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقود، أطلقت اليابان أحدث إصلاحاتها المالية بإنتاج أوراق نقدية من فئات «10 آلاف، 5 آلاف وألف ين» تتضمن تكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما نقلته وكالة «كيودو» للأنباء، مضيفة أنّ محافظ بنك اليابان كازو أويدا، قال إنّ النقود يجب أنّ تكون وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها في أي مكان وأي وقت، حتى عندما تسود طرق الدفع البديلة، لذلك تأتي التصميمات الجديدة متماشية مع النظام المالي المتغير في اليابان وحماية عملتها من التزوير.

معلومات عن الأوراق المالية الجديدة

الأوراق المالية القديمة في اليابان لا تزال متداولة، لكن الكثير من المؤسسات الحكومية تسعى لزيادة انتشار الأوراق التي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد، إذ يظهر في الورقة الجديدة من فئة 10 آلاف ين «إييتشي شيبوساوا»، مؤسس أول بنك وبورصة للأوراق المالية، ويطلق عليه «أبو الرأسمالية اليابانية»، فيما تصور الورقة النقدية الجديدة فئة 5 آلاف ين، المعلمة «أوميكو تسودا» التي أسست واحدة من أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تحمل الورقة النقدية فئة ألف ين، صورة عالم الطب الرائد «شيباسابورو كيتاساتو».

وتخطط السلطات لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية ثلاثية الأبعاد بنهاية العام المالي الحالي، لتبدأ بذلك حقبة جديدة في معركة اليابان المستمرة ضد تزوير النقود.

ميزة تستهدف فئة من المجتمع

الأوراق المالية الجديدة تتضمن مميزات أخرى تجعلها أكثر سهولة في الاستخدام، إلى جانب المستوى العالي من الأمان الذي تتيحه؛ إذ تحوي علامات خاصة تساعد المكفوفين على التمييز بينها، إضافة إلى الطباعة البارزة والعلامات المائية التي تقدم إمكانات الحماية المضاعفة، وفقًا لما ذكرته شبكة «cnbc» الأمريكية.

وتتوقع الشبكة الأمريكية ارتفاع قيمة الين في سوق المال العالمية، نتيجة الطفرة التكنولوجية التي أطلقتها اليابان أمس، الأربعاء، فبرغم من أنّ الدولار الأمريكي يسجل ما قيمته 161.32 ين ياباني، إلا أن الأخيرة تعتبر واحدة من أهم العملات في العالم.