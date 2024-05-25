«فراعنة مواهب».. فريق مصري يصنع المستحيل بمسابقة الروبوت الدولية

توتر وخوف وترقب قبل لحظات من إعلان نتيجة الفائز بالمركز الأول عالميًا بمسابقة الروبوت الدولية، لتنتهي بفرحة عارمة ورفرفة العلم المصري في الأرجاء، وذلك بعد إعلان فوز الفريق المصري «فراعنة مواهب».

فراعنة مواهب

الابتكار والتحدي للفوز بالمركز الأول بمسابقة الروبوت الدولية، أشياء جمعت 4 طلاب مصريين أعمارهم تتراوح بين 12 و 14 عاما، ليكونوا في النهاية فريق «فراعنة مواهب» والذي حصد الميدالية الذهبية وتربع على قمة المسابقة العالمية من بين 2000 طالب من مختلف دول العالم، وفق ما رواه أحمد فضل والد «يوسف» أحد الطلاب الفائزين، خلال حديثه لـ«الوطن».

عشرات البلاد الأوروبية المتقدمة في مجال التكنولوجيا، لم تستطع هزيمة «فراعنة مواهب»، الذي حصد المركز الأول بمسابقة الروبوت الدولية «Robotics Championship»، التي أقيمت في نسختها الثانية عشر، بدولة رومانيا وتفوق على أكثر من 2000 متسابق يمثلون 400 فريق من 21 دولة حول العالم.

المركز الأول عالميًا

«يوسف عنده 12 سنة وبيحب الابتكارات والاختراعات جدا، هو وفريقه جهزوا نفسهم جدا للمسابقة عشان ياخدوا مركز متقدم وكان الأول عالميًا» وفق تعبير والد يوسف، مشيرًا إلى أن نجله وباقي أعضاء الفريق استعدوا للمسابقة بكافة الطرق من حيث المذاكرة وكافة الاختبارات الأولية للمشروع الخاص بهم.

المشروع المصري الذي حصد المركز الأول عالميًا، عبارة عن ابتكار وبرمجة «روبوت» قادر على تتبع الخطوط في مسارات مختلفة الانحناءات والاتجاهات من اللحظة الأولى من تحركه وحتى نهاية المسار في أقل وقت ممكن، ومن يفوز بالمركز الأول هو من يجعل الروبوت ينهي المسار في أسرع وقت عن الروبوتات الأخرى.

الحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول، كان حافز كبير بالنسة لفريق «فراعنة مواهب» في تطوير أنفسهم أكثر: «بعد البطولة والفوز حلمهم أكيد كبر وطموحاتهم زادت بعد ما شافوا الخبرات الدولية المختلفة واحتكوا بها بشكل مباشر وحصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية شجعهم أكتر إنهم يزودوا من مهاراتهم أكتر وكل واحد في الفريق بعد المشاركة الدولية بقى طموحه في المجال كبير وعايز يطلع مهندس متخصص في الروبوت والذكاء الاصطناعي» على حد تعبير المهندس محمد إبراهيم، مدير الفريق.

فريق «مواهب فراعنة» يتكون من 4 طلاب مصريين هم ندى ويمنى وائل، يوسف أحمد، آسر تامر.

«البداية كانت من الفوز عشان حلمهم يكبر ويحددوا هما عايزين يطلعوا أيه في المستقبل، وبقوا يخططوا عشان ياخدوا كورسات متقدمة في المجال دا للمشاركة في بطولات دولية أكتر ويوصلوا للاحتراف» حسب ما ذكر المهندس خالد، مدرب الفريق.