دورة لأبناء «الصحفيين» في تصميم الروبوت وبرمجة الأردوينو

أعلنت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين، تنظيم دورة مكثفة متميزة للأطفال في برمجة الروبوت والأردوينو، وتهدف الدورة لمساعدة المتدرب أن يكون ملمًا بأساسيات الكهرباء والإلكترونيات، ولديه القدرة على التعامل مع أساسيات برمجة الأردوينو، قادرًا على تصميم مجموعة من المشاريع الإلكترونية البسيطة كوحدة إضاءة تعمل بالبطارية - نظام إشارات المرور - برمجة روبوت يتجنب العوائق.

نقابة الصحفيين

وأوضحت اللجنة أنّ البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات العملية، والتفكير النقدي من خلال مجموعة من الدروس التفاعلية والمشاريع الممتعة، ويشمل البرنامج مستويين لكل منهما محاور محددة جاءت كما يلي.

المستوى الأول: الرسوم 250 جنيها.

• أساسيات الكهرباء: تعلم المفاهيم الأساسية للكهرباء، وبناء دوائر كهربائية بسيطة.

• أساسيات الإلكترونيات: التعرف على المكونات الإلكترونية الأساسية، وكيفية قراءة وتوصيل المقاومات، المكثفات، والترانزستورات.

المستوى الثانى: الرسوم 300 جنيه.

• أساسيات الأردوينو: تعلم البرمجة باستخدام منصة الأردوينو، وتوصيل الحساسات والمشغلات لابتكار مشاريع تفاعلية.

• برمجة الروبوت والأردوينو: بناء وبرمجة الروبوتات لتنفيذ مهام محددة والتحكم فيها باستخدام الأكواد البرمجية.

دورة المبدع الصغير

ونوهت اللجنة بأنّه سيكون هناك برنامجا خاصا للمشتركين في البرنامج من قبل شرط اجتياز متطلبات المستوى، وتكون الدورة بنظام الساعات المعتمدة 16 ساعة لكل مستوى، إذ يقوم نظام التدريب على الورش العملية وبنظام تقييم يقيس مدى استيعاب المتدرب للمفاهيم البرمجية والتطبيقات العملية، ويكون سن الاشتراك من 9: 14 عامًا (الأعمار أقل من ذلك، يتم قبولها بعد اجتياز مقابلة شخصية).

- لا ينتقل المتدرب من مستوى لآخر قبل اجتياز عناصر التقييم، ويتولى التدريب المدرب والخبير التربوي السيد هزاع.