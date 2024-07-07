«حجمه قد الشمس 50 مرة».. المصريون على موعد رؤية ظاهرة فلكية غريبة بعد ساعات

بين الوقت والآخر تشهد السماء حركات غريبة للكواكب، التي قد تصطف تارة، وقد تقترن بالشمس أو القمر تارة أخرى، لتشكل ظواهر نادرة وغريبة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أو رؤيتها من خلال أجهزة التليسكوب المُكبرة، لمن يهتم بالظواهر الفلكية.

وعقب ساعات، تحديدًا بقدوم 8 يوليو، يكون ملايين الأشخاص حول العالم ممن يهتمون بالظواهر الفلكية، على موعد لظاهرة فلكية غريبة، حيث من المقرر رؤية نجم عملاق في السماء يبلغ حجمه 50 ضعف حجم الشمس.

المصريون على موعد رؤية ظاهرة غريبة بالسماء بعد ساعات

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، إن بعد ساعات، ستحدث ظاهرة فلكية جديدة، إذ من المقرر أن يشرق كوكب المشترى، مقترنًا مع نجم الدبران (عين الثور)، وهو ألمع نجم في برج الثور، في غضون الساعة الـ3:50 صباحا قبل شروق الشمس.

وأوضح «تادرس» خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المقرر أن يظل المشترى والنجم مرئيين بالعين المجردة السليمة حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي نتيجة شروق الشمس.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، إلى أن الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 2.5 مرة مثل كتلة الشمس، ويبلغ حجمه حوالي 50 ضعف مثل حجم الشمس.

الجدير بالذكر إن هناك دولا عربية سيشهد سكانها هذه الظاهرة الفلكية، في سماء بلادهم، باختلاف التوقيتات فقط، بحسب ما ذكرت دار التقويم التابعة لكل بلد.