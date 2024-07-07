قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بالعام الهجري الجديد، سائلاً المولى أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالي مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم، متمنيا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه، وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

جاء ذلك عقب حضور محافظ بني سويف الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446، الذى نظمته مديرية الأوقاف، عقب أدائه صلاة المغرب بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الدينية والأئمة والدعاة من الأوقاف والأزهر الشريف.

الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، ثم كلمة لوكيل الوزارة، تضمنت الإشارة إلى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي كانت علامة مضيئة في تاريخ الدعوة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهجرة كانت بمثابة النموذج فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ،والتأكيد على أننا فى حاجة ماسة فى الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والاتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية.