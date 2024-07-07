«أوقاف مطروح» تحتفل بذكرى الهجرة النبوية بـ120 أمسية في المساجد

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تنظيم برنامج تحت عنوان «الهجرة دروس وعبرة»، يتضمن 120 أمسية دينية واحتفالا دعويا أعدته مديرية الأوقاف هذا الأسبوع احتفالا بذكرى الهجرة النبوية.

خريطة الأمسيات الدينية في المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن البرنامج يبدأ، اليوم، بالاحتفال الرسمي بالعام الهجري بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالتوازي مع قيام الإدارات الفرعية بالإحتفال، وفي يوم الاثنين تٌعقد ثلاث وثلاثين أمسية بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان «الفأل والأمل من وحي الهجرة في وقت الأمة أحوج ما تكون للأمل»، و«الفأل ورفض الهزيمة النفسية وحسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب واستغلال الطاقات الكامنة للأمة مع الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين»، ويوم الثلاثاء تعقد ثلاث وثلاثين أمسية، وأمسيات أخرى تحت عنوان «الصحبة الصالحة وأهميتها من وحي الهجرة».

الدروس المستفادة من ذكرى الهجرة النبوية

وأضاف وكيل أوقاف محافظة مطروح، أن الأمسيات الدينية تركز في مضمونها على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهم الدروس والعبر من هذه الذكرى العطرة التي تمثل الحدث الأهم والذي أرخ به للمسلمين وكان بداية النصر والعزة ونحن نأمل أن تحل الذكرى فتكون فألا وأملا لأمتنا ومصرنا الحبيبة، وبمناسبة الهجرة المباركة سيقام احتفال خاص بالنشء يوم الثلاثاء المقبل لتوعية النشء من الأطفال وحتي سن الشباب، توزع خلاله الجوائز على النابغين منهم في العلوم الدينية والثقافة والقرآن الكريم.