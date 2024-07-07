فرص ذهبية في التطوع بكأس العالم 2026.. «إلحق قدم»

في قرار استثنائي يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستقبال طلبات التطوع الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، التي تقام كل 4 سنوات، لذلك ينتظرها جمهور كرة القدم بشغف ليس له مثيل، على أن تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.. فما شروط وطريقة التقديم للتطوع في كأس العالم 2026؟

كيفية التقديم للتطوع في كأس العالم 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب التسجيل المبدئي في برنامج التطوع للمشاركة في الأحداث الكروية العالمية المقبلة، بينها كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخها، ويمكن التقديم عبر الدخول للصفحة الخاصة بالتطوع في موقع فيفا من خلال هذا الرابط.

برنامج التطوع يعمل على اختيار متطوعين من جميع أنحاء العالم ممن يرغبون في المشاركة بتنظيم هذه الأحداث الرياضية الكبرى التي تمتد عادة على مدار شهر كامل، ولعل أبرزها كأس العالم ولكن بشروط معينة يضعها عبر موقعه بشكل مفصل.

المتطوعون المختارون سيستفيدون من تغطية كاملة لتكاليف الإقامة والتغذية والنقل دون وجود شروط خاصة باللغة، مع أهمية إتقان اللغة المحلية الخاصة ببلد الاستضافة في بعض المهام، ويُشترط أن يكون عمر المتقدمين للتطوع أكثر من 18 سنة بحلول بداية البطولة العالمية المرتقبة.

مهام المتطوعين سيكون أبرزها فحص تذاكر المشجعين، والوقوف من أجل تنظيم دخول الجماهير إلى الملاعب، إلى جانب ذلك تقديم الدعم لذوي الإعاقة، وتوجيه الجماهير إلى مواقع الفعاليات التي تختلف باختلاف المباريات وأماكنها، وبعض الفعاليات والحفلات التي تتسلل تلك المنافسات، ويجب أن يكون بلد التطوع إحدى الدول المستضيفة للبطولة.

شروط التقديم في التطوع ببرنامج كأس العالم 2026