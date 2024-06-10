ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم | عاجل

تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقا على منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:

مصر 10 نقاط

غينيا بيساو 6 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

سيراليون 4 نقاط

إثيوبيا 3 نقاط

جيبوتي نقطة

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا بيساو

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وبادر منتخب مصر بالهجوم ولكن لاعبو الخصم لجأوا للتأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة ولكن وسط ملعب منتخب مصر كان في الموعد.

وفي الدقيقة 16 من عمر المباراة تعرض مصطفي محمد للإصابة في الركبة، وقام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر باستبداله والدفع بأحمد أمين أوفا.

واستمرت المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخبين، وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة حاول لاعبو غينيا بيساوا تهديد مرمي منتخب مصر بهجمة مرتدة ولكن تصدي لها دفاع المنتخب.

وفي الدقيقة 42، سجل ماما بالدي أول أهداف غينيا بيساو، وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي من لاعبي المنتخب.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدلاً من الضائع حاول منتخب مصر الضغط ولكن منح الهدف الأول للاعبى غينيا بيساو الثقة وتفوق وسط ملعب غينيا على وسط ملعب المنتخب لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بتفوق غينيا بيساو بهدف على منتخب مصر.

أحداث الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني، دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بإمام عاشور بديلا لمحمد هاني أمام غينيا بيساو،وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني استمرت الكرة بين أقدام لاعبي منتخب مصر ولكن دون خطورة على المرمى، وفي الدقيقة 63 أهدر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح فرصة خطيرة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو ترتد من دفاع منتخب غينيا بيساو وترجع الكرة لصلاح ليسددها أعلى العارضة.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70، بعد مرور أكثر من رائع بالكرة من دفاع منتخب غينيا بيساو ليسكنها صلاح على يمين حارس غينيا بيساو.

واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق بعد انتهاء الوقت الأصلي، وفي الدقيقة الـ6 من الوقت بدلا من الضائع أضاع محمد صلاح فرصة خطيرة أمام المرمي بعد مراوغة ناصر ماهر لدفاع غينيا بيساو الذي تصدي للهجمة، وبعدها أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة معلنا تعادل منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو بهدف لكل فريق.